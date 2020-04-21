Ülke genelindeki operasyonlarda 1185 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 40 ilde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 72 kilogram esrar, 89 kilogram eroin, 36 kilogram kokain, 14 kilogram metamfetamin, 2 kilogram bonzai ve 8 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.Aramalarda ele geçirilen ruhsatsız 11 tabanca ve tüfek ile 33 bin 975 liraya el konuldu.