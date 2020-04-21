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AA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 09:44,Son Güncelleme:

Ülke genelindeki operasyonlarda 1185 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

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Ülke genelindeki operasyonlarda 1185 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son bir haftada ülke genelindeki uyuşturucu operasyonlarında 1185 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 40 ilde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 72 kilogram esrar, 89 kilogram eroin, 36 kilogram kokain, 14 kilogram metamfetamin, 2 kilogram bonzai ve 8 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.Aramalarda ele geçirilen ruhsatsız 11 tabanca ve tüfek ile 33 bin 975 liraya el konuldu.

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