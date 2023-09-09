Kanal İstanbul Projesi'nde son durum... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Mühendislik hesabı bu, ihtiyaç var

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Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ben inşaat mühendisiyim. Bir mühendis olarak büyük projeler heyecan veriyor. Birçok eser kazandırdık. Şehirler arası yollarda ortalama hız 40 km/saatti, şimdi 90 km/saatye çıkardık. 29 bin km’nin üzerine çıkardık bölünmüş yollarımızı. Planladığımız ve devam eden çalışmalarımız var.

Araç sayısı 2002’de 8 buçuk milyon civarındaydı şimdi 27 milyonu geçti. 500 noktada araç sayılarını ölçüyoruz. Taşıt kilometrelerde 10 kata varan artış var. 5’te bire düşürdük ölüm sayılarını.

Yollarda ekolojik köprüler yapılıyor. Onlarca köprü karayollarında çalışır halde.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI

2053’te 0 emisyon anlayışımız var. Elektrikli gemilere kadar çalışmamız var. Elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulmasını teşvik ediyoruz, ciddi bir mesafe alındı. TOGG'la birlikte süreci hızlandırdık. 2035'te satılaniki araçtan biri elektrikli olacak.

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Türkiye’de otoyol işletmeciliğinde önemli seviyeye geldik. 7 firmamız var bu alanda. Ülkemizin ulaştırma ve ticarette nerelere gelebileceğini konuşuyoruz. Yeni projeksiyonlar tespit ediyoruz. Yap-işlet-devret aynı zamanda finansman modelidir. Asla kaliteden taviz vermiyoruz. Çanakkale köprüsünde 5 yıl öngörüldü, 4.5 yılda bitirildi. Çanakkale’de Koreliler var. İzmir-İstanbul yolu çalışmasında İtalyanlar var.

KANAL İSTANBUL'DA SON DURUM

İstanbul Boğazı en zor su yollarından birisi. Günlük yoğun bir trafiği var. Tek yönlü olarak gemi trafiğine açıyoruz. Tehlikeli yük olduğunda römorkörlük hizmeti de veriyoruz. Boğaz iki yönlü gemi trafiği için çok emniyetli değil. Mühendislik hesabı yaptık, ihtiyaç var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da çalışmalar devam ediyor. Sazlıdere’de yaptığımız köprü ile bir bakıma başladık. 15-20 milyar dolarlık bir yatırım bekliyor. Bir takvim derseniz hemen vermeyeyim müsaadenizle. Uygun finansmanda çalışma başlayacak. Kararlılık devam ediyor, yapılacak.

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DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR: KALICI KONUTTA YOL VE ALTYAPI SORUNU OLMAZ

Deprem sabahı Adıyaman’a gitmiştik, 60 gün kaldık. Acil ihtiyaçları tespit ettik ve üzerimize düşenleri yaptık. Deprem bölgesinde 4 veya 5 kata müsaade edilecek. Yeni altyapılar gerekiyor. Kalıcı konutlara insanlarımız taşındığında yol veya altyapı sorunu olmayacak. 350-400 kilometre yol yapacağız. Bu sene ve önümüzdeki senenin sonuna kadar hepsini bitiririz. Operatörlerimiz kriz anında sistem paylaşımına gidecek. Mümkün olduğunca bu tür afetlerde etkilenmeyecek binalar yapmak önemli.

HATAY HAVALİMANI PİSTİ TAMAMEN YENİLENECEK

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Hatay Havalimanı hasar gördü. Fay kattı 3 dört noktada pisti kesti. Hızlı bir onarımla ekipler için kullanılabilir duruma getirdik. Havalimanını bulunduğu yere yapma kararı aldık. Terminal binasında bir hasar yok. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. 3 bin metre standardında pist yapılacak. Tamamen yeni bir pist yapılacak. Zeminde ciddi iyileştirmeler yapılacak, sudan etkilenemeyecek. Önümüzdeki sene içinde inşallah bitireceğiz.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yeni pist açılacak.