Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, KONYARAY banliyo hattı çalışmalarını inceledi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu Konya programı kapsamında KONYARAY ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, "KONYARAY Projesi ile Konya’ya dev bir hizmet ve eser daha kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. "KONYARAY Projesi ile “TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN DOĞRU ADIMLAR” diyerek, bir kez daha Konyalı kardeşlerimizin milletimizin huzurundayız. Toplamda 45,9 km uzunluğundaki projemiz ile Konya Tren Garı, Kent Merkezi, OSB’ler ve Sanayi alanları, Havaalanı, Lojistik Merkez ve Pınarbaşı arasında hem hızlı ve ekonomik toplu taşıma hizmeti vereceğiz hem de yük taşımacılığını geliştireceğiz. Projeyi 3 ayrı etap halinde inşa edeceğiz. 28 Nisan’da yer teslimini yaptığımız projemizin 1.etabı olan 17,4 km’lik Konya Gar –Kayacık Lojistik Merkezi arasına yeni bir hat daha ilave ederek toplam hat sayısını dörde çıkaracağız. 2 Hattan YHT, 2 hattan banliyö ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapacağız. 13 peronun bulunduğu banliyö sistemi sanayi bölgesine de hizmet edecek. Böylece, mesai giriş-çıkış saatlerinde yaşanılan trafik yoğunluğunu azaltacağız. 1 saat süren seyahat süresini de 30 dakikaya indireceğiz. Havaalanından şehir merkezine ve yüksek hızlı tren garına bağlantı sağlayacağız. Ayrıca zamanla sanayi bölgelerine kılçık hatlar planlayarak sanayi yüklerini lojistik merkezine daha rahat taşıyabileceğiz" dedi.

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İlk etabın ardından, Konya 2. ve 3. Sanayi Bölgesi içerisine girecek 2. etaptaki banliyö hattının çift hat olarak inşa edileceğini hatırlatan Uraloğlu, "Kaşınhanı-Konya Gar, Kayacık Lojistik- Pınarbaşı arasındaki 3. Etaba ise 4. Hattın yapılmasını planlıyoruz. Projemizin çalışmaları başarıyla sürüyor. Uygulamaya esas proje çalışmaları devam ediyor. İlk etabımızdaki 17.4 kilometrelik güzergâh boyunca Jeodezik ağı oluşturduk. Röper ve poligon noktaları atama ve sıklaştırma çalışmalarını tamamladık. Hat boyunca 250 metrelik tarama yaptık. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla altyapı tesisleri aktarımları için çalışmalara başladık. Tescilli yapılar için Koruma Kurulu izinlerini aldık. Dizayn ve projelendirme işlerine de başlayarak öncelik sırasına göre hızlı bir şekilde uygulamaya dönük projeleri üretiyoruz. Projesi tamamlanan kesimlerde yapım çalışmaları da başladı. Meram Köprüsü’nde temel kazısı ve kazık imalatları yapıyoruz. 24 Temmuz itibariyle mevcut banliyö hattının elektrifikasyon demontaj İşlerine de başladık. Konya Garda bulunan ve proje güzergâhına denk gelen bina ve yapıların yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. TCDD ve TEİAŞ arasında imzalanacak ‘’Bağlantı Anlaşması” süreci devam ediyor. Anlaşmanın tarafımıza tesliminden sonra imalatlara başlayacağız. Proje kapsamındaki üstyapı imalatına yönelik gerekli hazırlıkları da tamamladık. Altyapının tamamlanmasına müteakip iş programına göre sahada üstyapı imalatlarına da başlayacağız. Proje tamamlandığında Konya, KONYARAY ile metro konforunda seyahat imkanına kavuşacak." ifadelerini kullandı.

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Bakan Uraloğlu, projede emeği geçen ve bu önemli aşamaya getiren işçisinden mühendisine tüm TCDD ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile yüklenici firma çalışanlarına teşekkür etti.