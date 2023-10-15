Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Bakırköy- Kirazlı metro hattını şubat 2024’te hizmete açacağız

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı Molla Gürani İstasyonu'nda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu’na İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’de eşlik etti. Bakan Uraloğlu incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemiz genelinde 12 ilimizde işletme altındaki yaklaşık 922 km şehir içi raylı sistem hattının 395 kilometresi bakanlığımızca yapılmıştır. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilde bakanlığımızca yapımı devam eden 9 projede toplam 102,1 km uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunmaktadır. İstanbul’da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 130,2 km’dir. Bu Hatlar, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı (Marmaray), Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı’dır. Şu anda da toplam uzunluğu 55,7 km olan 5 hatta İstanbul için çalışıyoruz. Bu hatlar, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro hattı, Kağıthane-Gayrettepe Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Altunizade – Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme - Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’ni halen devam ettiriyoruz. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 394,5 kilometreye yükselecek ve bununda yüzde 50’den fazlasını bakanlığımız kazandırmış olacaktır" dedi.

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“7 İSTASYONDA TOPLAM 105 BİN METREKARE YAPI ALANININ %90’INI BİTİRDİK"

Bakan Uraloğlu, "Bakırköy-Kirazlı Metro Hattımız 8,4 km uzunluğundadır ve 7 istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonlar; Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve son olarak Kirazlı istasyonlarıdır. Saatte 80 km hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile seyahat etmesini öngörüyoruz . Hattın işletmeye alınması ile, Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası seyahat süresi 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası seyahat süresi 30 dakika olacaktır. Bakırköy-Kirazlı metro hattımızın 25 yıllık projeksiyondaki karayolu bakım ve işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı 6.1 milyar dolar olacaktır.

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Projemizde bugüne kadar, 13,3 km TBM ve 3,6 km klasik tünel açma metodu ile olmak üzere toplam 16,9 km tünel kazısını tamamladık. 7 istasyonda toplam 105 bin metrekare yapı alanının %90’ını bitirdik. Toplam 17 kilometre demiryolu ray montajının 15 kilometresini tamamladık. Hat işlerinde %90 oranında ilerleme kaydettik. Projemizdeki istasyonlara ait kaba inşaat işlerini büyük ölçüde tamamladık.

İnce işlere ait imalatlar %55, Elektromekanik işlere ait imalatlar %62 oranında tamamlanmıştır. İstasyon ince işleri, betonarme, elektromekanik, sinyalizasyon, vb. imalatları en kısa sürede tamamlayıp projemizi 2024 yılı ilk çeyreği içinde hizmete açılmasını planlıyoruz. Biraz önce yaptığımız koordinasyon toplantısında firmamız ve AYGM ile bunun 2024 Şubat ayı içerisinde ilk çeyreği değil Şubat ayı içerisinde inşallah İstanbul'un hizmetine verilebileceğini gördük ve o kararı aldık. Buradan da bunu sizler aracılığıyla duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)