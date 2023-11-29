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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, FSM'deki bakım çalışmalarını inceledi

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#Abdulkadir Uraloğlu#Fatih Sultan Mehmet Köprüsü#Bakım Çalışmaları
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, FSMdeki bakım çalışmalarını inceledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 01:10

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, askı halatlarının değiştirilmesi işlemi gerçekleştirilen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde incelemelerde bulundu. Uraloğlu, “Bizim siyasetimiz hep eser ve hizmet siyaseti olmuştur” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılında başlanılan çalışmalar kapsamında şu ana kadar 120 çift askı halatının 112 çiftinin değişim işlemi tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklama yapan Uraloğlu,"Bugün bu projelerin yapılmadığını düşündüğünüzde ortaya çıkacak yoğunluğu ve aksamaları hayal edebilirisiniz. Bizim siyasetimiz hep eser ve hizmet siyaseti olmuştur" şeklinde konuştu.

 

 

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#Abdulkadir Uraloğlu#Fatih Sultan Mehmet Köprüsü#Bakım Çalışmaları

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