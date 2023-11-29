Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, FSM'deki bakım çalışmalarını inceledi

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılında başlanılan çalışmalar kapsamında şu ana kadar 120 çift askı halatının 112 çiftinin değişim işlemi tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklama yapan Uraloğlu,"Bugün bu projelerin yapılmadığını düşündüğünüzde ortaya çıkacak yoğunluğu ve aksamaları hayal edebilirisiniz. Bizim siyasetimiz hep eser ve hizmet siyaseti olmuştur" şeklinde konuştu.