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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 11:09,Son Güncelleme:

Ukraynalı turist denizde boğuldu

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Ukraynalı turist denizde boğuldu
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ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Ukraynalı Volodymyr Lytovchenko (61), tatil yaptığı otelin sahilinde boğuldu.

Olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Ukraynalı Volodymyr Lytovchenko'yu, tatil yaptığı otelin sahil kısmında denizde hareketsiz yatarken gören vatandaşlar, yardıma koştu. Kıyıya çıkarılan Volodymyr Lytovchenko'ya ilk müdahaleyi otelin sağlık görevlileri ve cankurtaranlar yaptı. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Lytovchenko'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Volodymyr Lytovchenko'nun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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