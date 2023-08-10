Ukrayna ve Rusya’ya barış çağrısı

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Ankara’da 3 saat süren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan 7 maddelik bildiride şu mesajlar verildi:

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

“PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurtiçinde ve yurtdışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurul’a bilgi sunulmuştur. FETÖ ile mücadelede gelinen son aşama değerlendirilmiş; Türkiye’nin başta güvenlik ve dış politika alanlarında olmak üzere, stratejik kazanımlarını engellemek maksadıyla kurgulanan ve harekete geçirilen bu ihanet şebekesine hiçbir surette mevcudiyet hakkı tanınmayacağı bir kez daha vurgulanmıştır.

LOZAN’IN 100. YILI

Eşsiz fedakarlıklarla kazanılan Milli Mücadelemizin sonunda imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nın yüzüncü yıl dönümünde de tarihin Türkiye Cumhuriyeti’ne yüklediği mesuliyetin gereklerinin hassasiyetle yerine getirildiği ifade edilmiş; bölgemizde bir asırdır barış ve istikrara temel teşkil eden antlaşma ile kurulan düzenin milletimizin menfaatleri doğrultusunda tahkim edilmesine yönelik kararlılık teyit edilmiştir.

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IRAK’LA TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ

Komşumuz Irak ile işbirliğimizin her alanda daha da geliştirilmesinin hem ülkelerimizin hem de bölgemizin önemli kazanımlar elde etmesine katkıda bulunacağı belirtilmiş; Türkiye’nin TERÖRLE MÜCADELE ile güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalarının samimiyetle desteklenmesinin, iş birliği zeminini güçlendireceğine işaret edilmiştir.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gidişatı ve müteakip aşamalarda bölgemize yönelik muhtemel etkileri etraflıca ele alınmış; Karadeniz’de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağı ifade edilmiştir. Tüm taraflara, gecikmeksizin müzakere masasına oturma ve savaşa son verme çağrısında bulunulmuş; tahıl anlaşmasına geri dönülmesinin muhtaç ülkelerdeki muhtemel olumsuzlukları önleyeceği ve gıda istikrarına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.

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AFRİKA’DAKİ GELİŞMELER

Afrika’da meydana gelen ve kıta geneline sirayet edebilecek mahiyetteki son gelişmeler değerlendirilmiş; Kıta’nın meselelerine en uygun çözümlerin ancak kıta’nın sahiplerince bulunabileceği ifade edilmiştir.

KUTSAL DEĞERLERE SALDIRILAR

İslam dinini hedef alarak 2 milyara yakın Müslümanı rencide eden ve Birleşmiş Milletler tarafından da nefret suçu olarak nitelendirilen menfur eylemlerin engellenmesi ve suçluların cezalandırılması hususundaki sorumluluklarını yerine getirmeyen devletler; ifade hürriyeti kisvesiyle ektikleri nefret tohumlarının ortaya çıkarabileceği yıkıcı etkileri idrak ederek bir an evvel bu tutumlarını değiştirmeye ve kutsal değerlere yönelik saldırılara karşı birlikte mücadele etmeye davet edilmiştir.

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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE DÜZENSİZ GÖÇ

Küresel bir kriz halini almaya başlayan iklim değişikliğinin, düzensiz göçlerden sosyal buhranlara, iç karışıklıklardan devletler arası çatışmalara kadar pek çok sorunu tetikleyebilecek etkileri üzerinde durulmuş; insanlığın bu müşterek meselesine ancak uluslararası toplumun adil ve samimi gayreti ile iş birliğinin çözüm getirebileceği belirtilmiştir.”

2 KUVVET KOMUTANININ SON MGK’SI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı. Toplantı, yaş haddinden emekliye sevk edilen Orgeneral Musa Avsever ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Orgeneral Atilla Gülan’ın katıldığı son MGK oldu.

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FİDAN’A ÜSTÜN HİZMET MADALYASI









Cumhurbaşkanı Erdoğan MGK öncesi, MİT’te 13 yılı aşkın müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlık ile Cumhurbaşkanı özel temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a ‘Devlet Üstün Hizmet Madalyası’ verdi. Madalyayı alan Fidan, “Ben bu madalyayı, benimle beraber görev yaparken Libya’da, Karabağ’da, Suriye’de, Irak’ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlarım adına alıyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Rabb’im mekanlarını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kez MGK toplantısına katılan, 30 Ağustos’ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser’e de saat ve çini hediye etti. Avsever, askerliğe 1971 yılında başladığını, bu şura ile emekliliğe ayrıldığını belirterek, “Bir subayın gelebileceği en üst seviyeye geldim. Teşekkür ederim” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada duygulanan Avsever’e sarılarak “Kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Sağ ol” dedi. Orgeneral Atilla Gülan da TSK’ya 47 sene hizmet verdiğini ifade ederek, Avsever’in kendisinden daha fazla hizmetinin olduğunu söyledi. Görevini en üst düzeyde bıraktığı için onurlu ve gururlu olduğunu dile getiren Gülan, destekleri için Erdoğan’a teşekkür etti.