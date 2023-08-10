Ukrayna savaşı nedeniyle üniversitede rota değişti

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Rusya’nın başlattığı savaş ile birlikte Ukrayna’da eğitim gören Türk öğrenciler bu ülkeyi terk etti. Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği üyesi ve ELT Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Genel Müdür Yardımcısı İsmail Danışman yurtdışı üniversite eğitiminde değişen eğilimi şöyle anlattı:

TALEP YÜZDE 50 ARTTI

“Avrupa Birliği’ne dahil olan birçok ülkede, Ukrayna’nın sağladığı avantajlarla eğitim almak mümkün olmadığından, bu öğrenciler maliyet ve kabul kolaylığı anlamında Ukrayna’ya benzer şartlar sunan Orta Asya ülkeleri, Azerbaycan, Bosna Hersek, Makedonya ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti gibi ülkeleri tercih ediyor. Son bir yılı aşkın sürede bu bölgelere eğitim talebi yüzde 50 arttı. Bu ülkelerde İngilizce eğitim veren ve yıllık maliyetleri 2 bin ile 6 bin dolar arasında üniversiteler bulmak mümkün. Ayrıca Türkiye’den giden öğrenciler Azerbaycan ve Nahçıvan’a kolayca adapte olabiliyor. Bosna Hersek ve Makedonya’da da kültürel uyum açısından sorun yaşamıyor. Aylık masrafları 200 ile 600 dolar olan öğrenciler, Ukrayna’dan mezun olan öğrencilerle aynı denklik şartlarına sahipler.“