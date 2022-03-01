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Ukrayna ne zaman kuruldu ve bağımsız oldu? Kısaca Ukrayna tarihi

#Ukrayna Tarihi#Ukrayna Ne Zaman Kuruldu#Ukrayna Ne Zaman Bağımsız Oldu
Ukrayna ne zaman kuruldu ve bağımsız oldu Kısaca Ukrayna tarihi

Ukranya ve Rusya arasında yaşanan kriz, Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesi araştırmalarına hız kazandırdı. İki ülke arasındaki detaylar merak edilirken, Ukrayna ne zaman kuruldu, ne zaman bağımsız oldu sorusu en çok yanıt bekleyen konular arasında yer alıyor. İşte, kısaca Ukrayna tarihi ve bağımsızlık mücadelesi...

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Rusya - Ukrayna arasında yaşanan gerilim devam ederken, iki ülke hakkındaki detaylar da tüm ayrıntılarıyla araştırılıyor. Bunlardan biri de Ukrayna'nın tarihi oldu. Peki, Ukrayna ne zaman kuruldu, ne zaman bağımsız oldu? İşte kısaca Ukrayna tarihi...

UKRAYNA NE ZAMAN KURULDU?

Ukrayna tarihi, bugünkü Ukrayna topraklarının tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar uzanan tarihini kapsar. Ukrayna, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Ukrayna'nın batı kısmı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile birleşti ve tüm ülke Sovyetler Birliği'nin bir parçası oldu. Ukrayna, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1991 yılında bağımsızlığını kazandı.

KISACA UKRAYNA TARİHİ

Modern Ukrayna toprakları MÖ 32.000 yılından beri yerleşim yeri olmuştur. Orta Çağ döneminde Ukraynalı kimliğinin temelini oluşturan güçlü Kiev Knezliği'nin kurulmasıyla birlikte Doğu Slav kültürünün önemli bir merkezi haline geldi. 13. yüzyılda Kiev Knezliği'nin çeşitli prensliklere bölünmesi ve Moğol istilasının sebep olduğu yıkımın sonucu olarak bölgesel birlik çöktü ve bölge Polonya-Litvanya Birliği, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı imparatorlukları, Rusya Çarlığı gibi çeşitli güçler arasında mücadelelere sahne olmuş, yönetilmiş ve bölünmüştür.

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17. ve 18. yüzyıllarda Kazak Hetmanlığı kuruldu ve zenginleşti ancak hetmanlık toprakları sonunda Polonya ve Rus İmparatorluğu arasında bölündü. Rus Devrimi'nin ardından, Ukrayna'nın kendi kaderini tayin hakkı mücadelesi doğrultusunda Ukrayna ulusal hareketi ortaya çıktı ve 23 Haziran 1917'de uluslararası alanda tanınan Ukrayna Halk Cumhuriyeti kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Ukrayna'nın batı kısmı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile birleşti ve tüm ülke Sovyetler Birliği'nin bir parçası oldu. Ukrayna, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1991 yılında bağımsızlığını kazandı.

 

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