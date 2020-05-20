Ukala Ne Demek? Ukala Nedir? Ukala Tdk Kelime Anlamı

Ukala sözcüğü Türk Dil Kurumu açısından, ‘Kendini akıllı ve bilgili zanneden, bilmişlik taslayan kişi’ olarak anlatılabilir. Aynı zamanda karşısındaki kişiyi küçük gören ve kendisini daha üstün zanneden insan tavrı olarak da söylemek mümkün.

Ukala Ne Demek?

Herhangi bir konuda kendini daha bilgili ve akıllı zanneden insanlar için ukala kelimesi söylenir. Özellikle akıl ve bilgiyi başkalarına hava atmak, onlara küçük görmek ya da bilgiçlik taslamak için kullanan kişiler adına daha fazla tercih edilmektedir.

‘’Sinirli, ukala, münasebetsiz herifin biridir.’’ N. Hikmet,

Ukala Nedir?

Akıllı ve bilgili olduğunu düşünerek başkalarına hava atmaya çalışan insanlara ukala denir. Özellikle kendini böyle zanneden ve bilmişlik taslayan kişilere karşı cümle içerisinde yaygın kullanılan bir kelimedir. Arapça kökenli bir kelime olarak Türkçede yerleşik şekilde oldukça fazla değerlendirilir. Hatta taşıdığı anlam üzerinden en fazla tercih edilen kelime olduğunu dile getirmek mümkün.

‘’Ukala tavırları gerçekten çekilecek gibi değil.’’

Böyle insanlar için aynı zamanda itici ve anti sempatik gibi kelimeler de kullanmak mümkün. Başka birilerine böyle davranan insanlara karşı bu kelimeyi amaca uygun şekilde kullanabilirsiniz.