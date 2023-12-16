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Uğur Kurt davası... Sanık polise 6 yıla kadar hapis istemi

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#Okmeydanı#Uğur Kurt#Dava
Uğur Kurt davası... Sanık polise 6 yıla kadar hapis istemi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 07:00

Okmeydanı’nda polisin silahından çıkan kurşunla vurulan Uğur Kurt’un ölümüne ilişkin yeniden yargılamada, savcı, polis sanık Sezgin K. hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesini, bunun da para cezasına çevrilmemesini talep etti. Duruşma ertelendi.

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Uğur Kurt 14 Mayıs 2014 günü bir yakınının Okmeydanı Cemevi’ndeki cenaze törenine katıldı. O gün Okmeydanı’nda olaylar çıktı. Teröristlerin molotof kokteyli attığı zırhlı polis aracındaki Sezgin K. silahını çekerek ateş açtı. Kurşunlardan biri olayla ilgisi olmayan Uğur Kurt’a isabet etti.

AYM ‘İHLAL’ DEMİŞTİ

Polis Sezgin K.’nın yargılandığı dava 25 Nisan 2017’de karara bağlandı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi polisi ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan iyi hal indirimi uygulayıp önce 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu ceza 12 bin 100 lira adli para cezasına çevrildi. Kurt’un ailesi karara itiraz ederken Anayasa Mahkemesi ‘yaşam hakkının ihlal edildiğine’ karar verip  yeniden yargılamaya hükmetti.         

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#Okmeydanı#Uğur Kurt#Dava

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