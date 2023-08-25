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‘Ucuz eczane’ye soruşturma

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#ANTALYA#Ucuz Eczane#Youtube
‘Ucuz eczane’ye soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 07:00

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Rus ailenin, Youtube kanalından tanıtımını yaptıkları eczanede ilaçların daha ucuz olduğunu anlatıp, diğer eczanelerle ilgili olumsuz cümleler kurması üzerine soruşturma başlatıldı.

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Antalya’nın Kemer ilçesinde Rus bir aile, Antalya’da yaşayan Rus, Ukrayna ve bu bölgedeki ülkelerden gelenlerin nerelerden alışveriş yapmaları gerektiğine yönelik Youtube kanalı açtı. Çeşitli sektörlere yönelik tanıtım videoları hazırlayan Rus çift, yasalara göre yasak olmasına rağmen Kemer'deki bir eczanenin tanıtımını yapıp yayınladı. En ucuz ilaçların bu eczanede satıldığı, Rusların buradan alışveriş yapmaları tavsiye edilen içeriğe sahip 46 dakikalık video, diğer eczanelerin daha pahalı satış yaptığı yönündeki açıklamalar nedeniyle eczacıların tepkisini çekti. Kemer’deki eczane sahipleri, tanıtım filmiyle ilgili Antalya Eczacı Odası’na şikâyette bulundu.

Antalya Eczacı Odası Başkanı İsmail Erçin, mevzuata göre eczanelerin reklam yapmasının yasak olduğunu, bu eczaneyle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

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#ANTALYA#Ucuz Eczane#Youtube

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