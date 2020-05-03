Uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 buçuk milyon insanı aştı. Tüm bunlar yaşanırken, ülkemizde alınan tedbirler de sıkı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda, iç ve dış hat seferleri iptal edildi. Gözler şimdi iç hatlar ve dış hatlarda seferlerin ne zaman başlayacağında. İşte, Uçuşlar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı...

THY'DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Biliyoruz zor ama bu mücadeleyi kazanmak için hep beraber biraz daha sabretmemiz lazım. Maalesef, iç ve dış hat tarifeli seferlerimizi 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus Havayolları 1-15 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki tüm uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı. Pegasus, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 01.05.2020 tarihinden 15.05.2020 tarihine kadar tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uçuşların ne zaman rutin hale geleceği konusunda bir bilgi mevcut değil. Resmi makamlardan bu konuda açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.