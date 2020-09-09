Uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybetti

Olay, saat 13.00 sıralarında Kırahmetler Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Hüsame Pişkin kendisine ait paletli ekskavatörle tarım arazisi düzenleme işi yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybetti. Tonlarca ağırlıktaki iş makinesi taklalar atarak uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 200 metre yuvarlanan iş makinesi ağaçlara takılarak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Hüsame Pişkin’in cesedi itfaiye erleri, jandarma ve çok sayıdaki vatandaşın yardımıyla bulunduğu yerden alındı. Hüsame Pişkin’in cansız bedeni, sarp arazi nedeniyle zorlukla yukarı taşındı. Yaklaşık 200 metre taşınıp, kamyonet kasasına konulan Pişkin’in cesedi, D400 yolunda bekleyen cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.