Ücretsiz tablet başvurusu nereden ve nasıl yapılıyor? 500 bin tablet sahibini buluyor

Ücretsiz tablet başvuru süreci için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın üçüncü faz dağıtımları başladı. Daha önce yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle dağıtımı gerçekleştirilen 150 bin tablet bilgisayara ilave olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıkladığı ve tamamı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tabletin dağıtımı devam ediyor.

Geçen hafta gerçekleştirilen 51 bin cihazlık dağıtımın ardından bu fazda 66 bin tablet bilgisayar daha öğrencilerle buluşturuluyor. Bu yeni faz ile birlikte 500 bin tabletin 116 bin 500 adedi sahiplerine ulaşmış olacak. Haftalık olarak gerçekleştirilecek gönderimlerle Ocak ayı sonuna kadar 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanacak.

Bugün başlayan 3. fazda tablet bilgisayarların gönderildiği 38 ilin yöneticisi ile dijital ortamda toplantı yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu fazda 66 bin tablet bilgisayarın daha öğrencilere ulaştırılacağını söyledi.

"Eğitimde Fırsat Adaleti"nin öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Umuyorum ki tablet bilgisayarlar öğrencilerimizin eline ulaştıkça TRT EBA kanallarının yanında uzaktan eğitimin önemli bir ayağı olan EBA internet platformu ile sağlanan eğitime evinden ulaşamayan çocuğumuz kalmayacak." diye konuştu.

ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI NASIL YAPILACAK?

Planlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde öncelikli gereksinimi olan öğrencilere resmi veriler üzerinden ulaşılmaya devam edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, "İl müdürlerimizin teslim edeceği bu tablet bilgisayarlarla birlikte öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kotalı GSM internet hizmeti için gerekli sözleşmeleri yaptık. İl yöneticilerimiz bu tablet bilgisayarları öğrencilere 4.5G GSM sim kartlı olarak teslim etmiş olacak. Geçen hafta 50.500 öğrencimiz daha internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptı. İçinde çevrim dışı zamanlarda kullanabilecekleri eğitim içerik ve kaynakları da var. Bu hafta da 66.000 tablet bilgisayarın dağıtımını yapacağız. Çocuklarımızın eğitim hakkı için gayret eden herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"Erişim problemi yaşayan çocuğumuz kalmayana kadar bu konuda hep birlikte kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz." diyen Bakan Selçuk, tablet dağıtımına destek veren yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile hayırsever iş insanlarının bağışlarının doğru yere ulaşması için hassasiyetle çalıştıklarını söyleyerek, katkı sunan herkese çocuklar adına teşekkür etti.