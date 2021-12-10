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‘Ücretsiz’ çocuk teslimi başlıyor

#Çocuk Teslimi#İcra Müdürlüğü#Ramazan Gürkan
‘Ücretsiz’ çocuk teslimi başlıyor

Boşanmış anne babaların, çocuklarını görebilmek için icra dairelerine ‘harç’ yatırdığı dönem sona erdi. Uygulama yılbaşında başlıyor.

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Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Ramazan Gürkan, Ankara Batı Adliyesi’nde yeni çocuk teslimi uygulaması hakkında şu bilgileri verdi:

“Yasalaşan 5’inci Yargı Paketi’nde yer alan düzenlemelerle çocuk teslimine ilişkin iş ve işlemleri Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından koordine edilecek. Düzenleme yasalaşmadan önce çocuğunu görmek isteyen anne ya da baba, çocuk teslimi işlemi için icra müdürlüğüne giderek belirli bir harcı ve gider ücretini yatırıyordu. Bu işlemler ücretsiz hale getirildi.

‘Ücretsiz’ çocuk teslimi başlıyor

PİLOT ADLİYELER

2022 yılı başı itibarıyla bazı pilot adliyeler belirledik. Adalet Bakanlığımız bu adliyeleri ilan edecek. Bu adliyelerde, icra müdürlüklerinin uhdesinden bu işi çıkarıp, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri ve uzmanları tarafından bu işlemler yerine getirilmeye başlanacak. Müteakiben yönetmeliğimiz yayınlanacak ve her ay belirli sayıda ilde, ilçede, adliyede bu uygulamayı devralacağız. Böylece Türkiye’deki çocuk teslimi işlemleri, çocuk odaklı şekilde yerine getirilmeye başlanacak.

TESLİM ÖZEL MEKÂNLARDA

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Çocukların teslimi artık özel mekânlarda yapılacak. Bu mekânların çocukların kendilerini rahat hissedebilecekleri özel odalar olmasını tasavvur ediyoruz. Bunların başında mesela, aile yaşam merkezleri, gençlik merkezleri, sosyal hizmet merkezleri ve kreşler geliyor. Velayet sıkıntısı yaşanan çocukların tesliminde, ebeveynlerle iletişim uzmanlar tarafından kurulacak. İkna metotları kullanılarak çocuk tesliminin sulh yoluyla gerçekleştirilmesi sağlanacak. Çocuğunu göremeyen anne ya da baba, pilot uygulamanın yapılacağı illerde yeni yıldan itibaren adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine başvuracak. Uzman personel, taraflarla görüşerek ebeveynlerin çocuklarla sağlıklı iletişim kurmaları gerektiği konusunda bilgi verecek.”

ÇOCUĞA GÖRE DÜZENLENDİ

Ankara Batı Adliyesi Başsavcısı Gökhan Karaköse’nin de katılımıyla örnek olarak tasarlanan çocuk teslim odası basın mensuplarına tanıtıldı. Teslimin yapılacağı odalarda, çocuğun yaşına uygun kitap ve oyuncaklar, vakit geçirebilecekleri alanlar bulunuyor.

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#Çocuk Teslimi#İcra Müdürlüğü#Ramazan Gürkan

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