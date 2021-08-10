Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?... İşte tarihler ve başvuru detayları

Ücretli öğretmen başvuru ekranı ve şartları son gelişmeler ile takip ediliyor. Öğretmen açığını kapatmak için her branştan yapılan ücretli öğretmen alımı Ağustos ayı ile beraber hız kazandı. Başvuru şartlarını karşılayan ve sonuçları olumlu değerlendirilen adaylar, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başladığı eylül ayı itibariyle ücretli öğretmenlik için görevlerine başlayacaklar. Temmuz'da alınmaya başlanan başvurular e Devlet üzerinden e-devlete giriş şifreleri ile yapılacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

Ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ayı itibariyle pek çok ilde alınmaya başladı. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;



1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.



2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.



3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.



ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.



5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.



6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz. ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ NELERDİR? Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir.



1- Okul öncesi öğretmenler de ücretli çalışabilir. 4- 6 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onarı ilköğretime hazırlamak, ücretli okul öncesi öğretmenlerin görevleri arasında yer alır.



2- Sınıf öğretmenlerinin görevleri öğrencilere okuma yazma öğretmektir. Ek olarak sınıf öğretmenleri matematik, beden eğitimi, müzik ve fen bilimleri derslerine de girer. Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinde önemli bir rol oynayan sınıf öğretmenleri, yarım dönem ya da 1 yıl boyunca eğitim verebilir. 3- Ücretli öğretmenler sınıf içerisinde disiplini sağlar.



4- Öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili sorduğu soruları yanıtlar.



5- Öğrencilerin sosyal yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenlemek.

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