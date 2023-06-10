Uçmaya çok alıştı... Hürjet bu kez iki pilotla göklerde

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Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) özgün projesi olarak 2017 yılında çalışmalara başlanan ve Türkiye’nin ilk insanlı jet motorlu uçağı olan Hürjet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştirdiği 25 Nisan 2023 tarihinden itibaren 10 kez daha uçuş yaptı. 10’uncu test uçuşunu ilk kez iki pilotla yapan Hürjet, bugüne kadar toplam 6 saat 16 dakika havada kaldı.

İKİ PİLOTLA GÖKYÜZÜNDE

Son iki uçuşunda iniş takımlarını da katlayan, uçuş kontrol sistemi, hava veri sistemi, uçak sistem testlerini başarıyla geçen Hürjet’in, son uçuşunda ikinci test pilotu da yer alarak bu şekildeki ilk uçuşunu da gerçekleştirmiş oldu. Bundan sonra yoğun test dönemlerinde Hürjet iki pilotla gökyüzüyle buluşmaya devam edecek.

YAKINDA SERİ ÜRETİM

Hürjet’in uçmaya çok alıştığını belirten TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “Neredeyse her hafta test uçuşları gerçekleştirerek havada önemli veriler topluyor, analizler yapıyoruz. Yine bir ilki gerçekleştirerek ikinci test pilotumuz da Hürjet’te yerini aldı. Yakında seri üretime geçerek TSK’ya vereceğimiz eğitim uçakları ile gelecekte birçok Türk savaş pilotunun yetiştirilmesinde önemli katkı sağlamış olacağız” dedi.

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İLK TESLİMAT 2025’TE

Tek motorlu, tandem ve modern aviyonik süite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanan Hürjet’in ilk teslimatının 2025 yılında yapılması planlanıyor.