Uçakta ölen yolcunun hem testi hem çift aşısı vardı

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Alman basınında geniş yer bulan haberlere göre, olay 25 Ekim günü yaşandı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkış yapan Airbus 320 tipi Pegasus uçağı, Almanya’nın Hamburg kentine indikten sonra kabin ekipleri koltuğunda hareketsiz duran yolcunun yanına gitti. Havada hayatını kaybettiği anlaşılan 51 yaşındaki yolcunun otopsisinde koronavirüs taşıdığı tespit edildi. Alman makamları araştırma başlattı. Pegasus Havayolları yetkilileri, Alman makamlarından kendilerine resmi bildirim gelmediğini belirtti. Havayolu yetkilileri, uçuş yapılan ülkelerin şart koştuğu aşı, bağışıklık kartı ve negatif PCR testi kontrollerinin titizlikle yapıldığını söyledi. İsmi açıklanmayan yolcunun yabancı uyruklu olduğu belirtildi.