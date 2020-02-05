Uçakta kırım ne demek, kırım nedir? Uçak kazasında kırım ne anlama geliyor?
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağının pistten çıkması sonucu kaza meydana geldi. 177 yolcuyu taşıyan uçakta hasar oluşurken, 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Pistten çıkarak araziye sürüklenen uçakta kırım oluştuğu ilk bilgiler arasında yer aldı. Peki, uçakta kırım ne demek, kırım nedir? Uçak kazasında kırım ne anlama geliyor? İşte, o konuya dair detaylar....
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazanın ardından uçakta kırım ifadesi gündeme geldi. Uçağın sert iniş yapması ile birlikte kırıma uğraması sonucu Sahiba Gökçen uçak kazasında son durumu öğrenmek isteyenler 'uçakta kırım' kelime anlamını sorgulamaya başladı. İşte, uçakta kırım nedir sorusunun cevabını merak edenler için detaylı bilgiler.
KIRIM NEDİR?
Bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir.
Uçağın kırıma uğraması kelime anlamı bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğraması anlamına gelmektedir. Uçağın kırıma uğraması ifadesi can kaybının olmadığı bir kaza anlamına gelebilir. Uçağın kısmen iyi durumda olduğu durumlarda kırım kelimesi kullanılır.
Teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkışlarda hasar gerçekleşebilir. Bu gibi durumlarda uçakta kırım yaşanabilir.
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