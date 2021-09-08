Uçaklarda PCR testi zorunlu mu? Şehirler arası uçuşlarda PCR testi kimler için geçerli? İşte detaylar

Uçaklarda PCR testi kimler için zorunlu olacak, sorusu son gelişmeler ile vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Koronavirüs aşısı olmamış kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi faaliyetlere katılımına negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilirken, gözler uçak yolculuklarına çevrildi. Pegasus Hava Yolları ve THY'den gelen son dakika duyuruda uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi sunma zorunluluğu aranacağı bildirildi.

ŞEHİRLER ARASI UÇUŞLARDA PCR TESTİ KİMLERE ZORUNLU?

Türk Hava Yolları (THY) yolcularına yönelik yaptığı uyarıda 6 Eylül tarihi itibariyle iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi sunma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, 6 Eylül tarihinden itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır. Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir" denildi.

PEGASUS'TAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

31 Ağustos tarihinde konuyla ilgili Pegasus Hava Yolları'ndan da açıklama gelmişti. Pegasus Hava Yolları, 6 Eylül itibarıyla yurt içi seyahatte başlayacak olan PCR testi zorunluluğuyla ilgili duyuruda bulundu.

Pegasus'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye istinaden, yurt içi uçuşlarında aşılı ya da hastalığı geçirmiş olan yolcuların (Bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) herhangi bir test zorunluluğu bulunmadan seyahatlerini yapabildikleri belirtildi.

Açıklamada aşısız olan yolcuların ise 6 Eylül tarihi itibarıyla seyahatlerinden önce 48 saat içinde yapılmış negatif PCR testini ibraz etmesi gerektiği kaydedildi.

Hastalığı geçirmemiş, Kovid-19 aşısı bulunmayan ve negatif PCR testi sunmayan yolcuların uçuşa kabul edilmeyeceği ifade edildi.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU OTOBÜSLERDE GEÇERLİ Mİ?

PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak olan kişiler; aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebilecek.

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