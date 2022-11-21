Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Uçaklar 01.00’de havalandı

Güncelleme Tarihi:

#Hulusi Akar#Pençe-Kılıç Harekatı#Hava Harekâtı
Uçaklar 01.00’de havalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 07:00

Pençe-Kılıç Harekatı başlarken Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na geldi.

Haberin Devamı

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’ne indi. Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran’dan brifing alan Akar’ın “Şu andan itibaren Pençe-Kılıç Harekâtı’nı başlatıyoruz” talimatıyla uçaklar gece 01.00 sıralarında üslerinden havalandı.

51. MADDEDEKİ MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Hava harekâtının BM Antlaşması’nın 51. Maddesi’nden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi. Hedefler tam isabetle vurulduktan sonra uçaklar üslerine emniyetli şekilde döndü. Bakan Akar, harekâtın sonunda Pençe-Kılıç’ta görev alan pilotlarla, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Harekât Merkezi’ne telsizden şöyle hitap etti:

 

Haberin Devamı

AKAR: MASUMLARA ZARAR VERİLMEDİ

“Kahramanlarımız, pilotlarımız başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarımız kendilerine verilen görevleri büyük başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Maksadımız 85 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, ülkemize yönelen her türlü hain saldırının da mutlaka karşılığını vermek. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm faaliyetlerinde olduğu gibi bu harekâtın da hem planlama hem icrasında masum insanlara, çevreye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbiri alarak buna uygun harekâtı icra ettik.

Uçaklar 01.00’de havalandı

TERÖRİSTLERE AİT YAPILAR HEDEF ALINDI

Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depolar büyük bir başarıyla tahrip edildi. Terör örgütünün sözde karargâhları da tam isabetle vuruldu, tahrip edildi. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Şehitlerimizin, masum insanların kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız.”

PİLOTLARDAN TELSİZ MESAJI

Bakan Akar’ın sözlerinin ardından Pençe-Kılıç Harekâtı’na katılan pilotlar telsizden, “Bizler olduğumuz sürece, Türk hava sahası ve Türkiye sınırları her zaman emniyette olacaktır” ifadelerini kullandı. Akar da pilotları bir kez daha tebrik ederek emniyetli uçuş diledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hulusi Akar#Pençe-Kılıç Harekatı#Hava Harekâtı

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası