Uçaklar 01.00’de havalandı

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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’ne indi. Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran’dan brifing alan Akar’ın “Şu andan itibaren Pençe-Kılıç Harekâtı’nı başlatıyoruz” talimatıyla uçaklar gece 01.00 sıralarında üslerinden havalandı.

51. MADDEDEKİ MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Hava harekâtının BM Antlaşması’nın 51. Maddesi’nden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi. Hedefler tam isabetle vurulduktan sonra uçaklar üslerine emniyetli şekilde döndü. Bakan Akar, harekâtın sonunda Pençe-Kılıç’ta görev alan pilotlarla, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Harekât Merkezi’ne telsizden şöyle hitap etti:

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AKAR: MASUMLARA ZARAR VERİLMEDİ

“Kahramanlarımız, pilotlarımız başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarımız kendilerine verilen görevleri büyük başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Maksadımız 85 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, ülkemize yönelen her türlü hain saldırının da mutlaka karşılığını vermek. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm faaliyetlerinde olduğu gibi bu harekâtın da hem planlama hem icrasında masum insanlara, çevreye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbiri alarak buna uygun harekâtı icra ettik.

TERÖRİSTLERE AİT YAPILAR HEDEF ALINDI

Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depolar büyük bir başarıyla tahrip edildi. Terör örgütünün sözde karargâhları da tam isabetle vuruldu, tahrip edildi. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Şehitlerimizin, masum insanların kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız.”

PİLOTLARDAN TELSİZ MESAJI



Bakan Akar’ın sözlerinin ardından Pençe-Kılıç Harekâtı’na katılan pilotlar telsizden, “Bizler olduğumuz sürece, Türk hava sahası ve Türkiye sınırları her zaman emniyette olacaktır” ifadelerini kullandı. Akar da pilotları bir kez daha tebrik ederek emniyetli uçuş diledi.