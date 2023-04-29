Uçak indiren saldırı

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Türk Hava Yolları’nın (THY) TK-646 sefer sayılı TC-LCK kuyruk tescilli Boeing 737-8 MAX tipi uçak Somali Mogadişu seferini yapmak üzere dün 02.00'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçağın Mısır Hava Sahası'na girmesinin ardından alkollü olduğu öğrenilen Somali uyruklu bir yolcu, diğer yolcuları rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine kabin ekibi, yolcuyu uyardı. Yolcu ise kabin memuruna saldırdı. Olay nedeniyle yolcuya plastik kelepçe takıldı. THY uçağının pilotu, Antalya Havalimanı'na acil iniş kararı aldı. Sabah 06.00'da uçak Antalya Havalimanı'na iniş yaparken, olay çıkartan yolcu gözaltına alındı. Somali uyruklu yolcunun İstanbul'a gönderilmesinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.