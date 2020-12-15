MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriUçağa binmek isterken böyle yakalandı!
GeriGündem Uçağa binmek isterken böyle yakalandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)-
Haber Giriş: 15.12.2020 - 10:12 | Son Güncelleme:

Uçağa binmek isterken böyle yakalandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uçağa binmek isterken böyle yakalandı!
Abone Olgoogle-news

Van'da havalimanında polisin şüphe üzerine U.A.'nın üzerinde yaptığı aramada, beline sarılı bölmeli kuşakta 608 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, seyahat etmek üzere gelen ve durumundan şüphelenilen U.A.'yı detaylı üst aramasından geçirdi. 

Yapılan aramada U.A.'nın karın bölgesine sarılı bölmeli kuşakta 608 gram metamfetamin ele geçirildi. U.A., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

Uçağa binmek isterken böyle yakalandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle