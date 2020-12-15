Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)-
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Uçağa binmek isterken böyle yakalandı!
Van'da havalimanında polisin şüphe üzerine U.A.'nın üzerinde yaptığı aramada, beline sarılı bölmeli kuşakta 608 gram metamfetamin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, seyahat etmek üzere gelen ve durumundan şüphelenilen U.A.'yı detaylı üst aramasından geçirdi.
Yapılan aramada U.A.'nın karın bölgesine sarılı bölmeli kuşakta 608 gram metamfetamin ele geçirildi. U.A., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek suçlamasıyla gözaltına alındı.
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