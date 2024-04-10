'U' dönüşü faciası! Semanur, son yolculuğuna uğurlandı... Acılı baba: Sonuna kadar adalet istiyoruz

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Beşiktaş Dolmabahçe’de 18 Mart'ta hatalı 'U' dönüşü yapan sürücüye çarpan motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu(25) ağır yaralanmış ve hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

Yaşam mücadelesini kaybeden Semanur Hacıoğlu için bugün öğlen namazından sonra Esenler Atışalanı Merkez Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye akrabaları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Baba Hüseyin Hacıoğlu kızının cenazesinin başından dua etti.

"SONUNA KADAR ADALET İSTİYORUZ"

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Kızını kaybeden baba Hüseyin Hacıoğlu’’ Kızım 22 gün yaşam savaşı verdi lakin geçen sabah kızımızın ölüm haberiyle karşılaştık. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Şu mübarek bayramı ona da bayram eylesin. Sonuna kadar adalet istiyoruz’’ diye konuştu.