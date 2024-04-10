×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

'U' dönüşü faciası! Semanur, son yolculuğuna uğurlandı... Acılı baba: Sonuna kadar adalet istiyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Semanur Hacıoğlu#Beşiktaş#Dolmabahçe
U dönüşü faciası Semanur, son yolculuğuna uğurlandı... Acılı baba: Sonuna kadar adalet istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 14:54

Beşiktaş’ta hatalı 'U' dönüşü yapan araca motosikleti ile çarptıktan sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 22 günlük yaşam savaşını kaybeden Semanur Hacıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Beşiktaş Dolmabahçe’de 18 Mart'ta hatalı 'U' dönüşü yapan sürücüye çarpan motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu(25) ağır yaralanmış ve hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

U dönüşü faciası Semanur, son yolculuğuna uğurlandı... Acılı baba: Sonuna kadar adalet istiyoruz

Yaşam mücadelesini kaybeden Semanur Hacıoğlu için bugün öğlen namazından sonra Esenler Atışalanı Merkez Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye akrabaları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Baba Hüseyin Hacıoğlu kızının cenazesinin başından dua etti.

U dönüşü faciası Semanur, son yolculuğuna uğurlandı... Acılı baba: Sonuna kadar adalet istiyoruz

"SONUNA KADAR ADALET İSTİYORUZ"

Haberin Devamı

Kızını kaybeden baba Hüseyin Hacıoğlu’’ Kızım 22 gün yaşam savaşı verdi lakin geçen sabah kızımızın ölüm haberiyle karşılaştık. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Şu mübarek bayramı ona da bayram eylesin. Sonuna kadar adalet istiyoruz’’ diye konuştu.

U dönüşü faciası Semanur, son yolculuğuna uğurlandı... Acılı baba: Sonuna kadar adalet istiyoruz

U dönüşü faciası Semanur, son yolculuğuna uğurlandı... Acılı baba: Sonuna kadar adalet istiyoruz

Haberle ilgili daha fazlası:
#Semanur Hacıoğlu#Beşiktaş#Dolmabahçe

BAKMADAN GEÇME!