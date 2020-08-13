TYP iş ilanları başvuru ekranı: İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

TYP başvuruları, İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı güvenlik, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım için personel alımı yapacak. Bazı ilanların başvuruları 11 Ağustos’ta biterken, işlemleri 15 Ağustos’a kadar devam eden ilanlar da mevcut. TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekiyor. İlanları aşağıdaki link üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TYP başvuruları İŞKUR üzerinden devam ediyor. Bazı ilanların başvuruları 11 Ağustos’ta biterken, işlemleri 15 Ağustos’a kadar devam eden ilanlar da mevcut. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan TYP başvuruları ile alınan personeller mayıs ayına kadar çalışabilecekler.



Başvuruları kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile, bazı ilenler için ise liste yöntemi ile belirlenecek. İlk kura 14 Ağustos’ta çekilecek. Başvuru yaptığınız ilanına tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.

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İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.



Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.



TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.