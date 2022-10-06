Twitter'da metro diyaloğu

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TWITTER hesabından dün bir paylaşım yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş vs bu imzayı atın Sayın Bakan. Ataşehir-Göztepe Metrosu için kredi bulduk ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor. İstanbul’un kalbine kocaman Finans Merkezi yapılıyor ama metrosu yok. Zarar, ziyan, yazık, günah” dedi.

Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de İmamoğlu’nun paylaşımını alıntılayarak, “Sayın İmamoğlu, ‘Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’ projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı. Vatandaşlarımızın faydalanacağı bir hizmet söz konusuysa inceleme ve değerlendirme sürecinde asla parti ayrımı gözetmeyiz. Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir, mevcut projelerin üstüne beton dökmez ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız” yanıtını verdi.

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İŞBİRLİĞİNE VE DİYALOĞA HAZIRIZ

Bakan Nebati’ye teşekkür eden İmamoğlu da “Sayın Bakan Nebati; öncelikle 16 milyon İstanbullu adına bu imza için teşekkür ederim. Hizmetlerin, halkımıza daha hızlı sunulması konusunda sıkı işbirliğine ve diyaloğa hazırız” mesajını paylaştı.