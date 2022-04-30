Tuzla’da kuyumcunun silahla vurulduğu an güvenlik kamerasında

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Olay, Tuzla Yayla Mahallesi'nde 26 Nisan Salı günü saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletle kuyumcuya gelen iki şüpheliden biri, içeri girdi. Soygun sırasında şüpheli, Ali Naki Yıldırım isimli çalışana silahla ateş etti. Yıldırım, vücuduna isabet eden iki kurşunla ağır bir şekilde yaralanırken, saldırgan bir poşete doldurduğu altın ve ziynet eşyalarıyla dışarı çıktı.

