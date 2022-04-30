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Tuzla’da kuyumcunun silahla vurulduğu an güvenlik kamerasında

#İstanbul#Tuzla#Polis
Tuzla’da kuyumcunun silahla vurulduğu an güvenlik kamerasında

Tuzla'da motosikletle bir kuyumcu dükkanına gelen iki şahıs, kuyumcu çalışanını silahla vurduktan sonra dükkanda bulunan bir miktar altını çalarak hızla kaçtı. Şahsın, kuyumcu çalışanını silahla vurduğu ve altınları çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, Tuzla Yayla Mahallesi'nde 26 Nisan Salı günü saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletle kuyumcuya gelen iki şüpheliden biri, içeri girdi. Soygun sırasında şüpheli, Ali Naki Yıldırım isimli çalışana silahla ateş etti. Yıldırım, vücuduna isabet eden iki kurşunla ağır bir şekilde yaralanırken, saldırgan bir poşete doldurduğu altın ve ziynet eşyalarıyla dışarı çıktı.

Tuzla’da kuyumcunun silahla vurulduğu an güvenlik kamerasında

Saldırgan motosikletle dışarıda bekleyen diğer şüphelinin arkasına bindikten sonra olay yerinden hızla kaçtı. Şüphelinin, Ali Naki Yıldırım’ı silahla yaraladığı ve altınları çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kuyumcu çalışanı Ali Naki Yıldırım’ın dükkanda çalışırken içeri giren kasklı şahıs tarafından ateş etmesi ve altınları çalarak kaçması gözükmekte. Polis ekipleri ise kaçan iki soyguncuyu arama çalışmalarına devam ediyor.

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#İstanbul#Tuzla#Polis

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