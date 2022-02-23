Tuzla'da iplik fabrikasında korkutan yangın! 3 saat sonra söndürüldü

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Aydınlı Mahallesi Sahil Yolu Bulvarı üzerinde bulunan iplik fabrikasında saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın çatısına daha sonra fabrikanın yanında bulunan karton fabrikası ve yat imalathanesine sıçradı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden ve Avrupa yakasından çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven araçları ve köpüklü suyla müdahale etti. Polis ekipleri bulvarı trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Yangın itfaiye ekiplerin 3 buçuk saatlik çalışmaları sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

"YANGININ KISMİ KONTROL ALTINDA OLDUĞUNU İFADE EDEBİLİRİZ"

Tuzla kaymakamı Ali Akça da, "Yangının çevre fabrikalara sıçramaması için seri müdahale devam ediyor. İtfaiyenin su ihtiyacına yönelik Pendik ve Tuzla belediyelerimiz su tankerleriyle destek verdiler. Büyükşehir Belediyesi denize yakın olması nedeniyle denizden de hortumla su alarak yangına müdahale ediyor. Şu anki bilgilere göre can kaybı ve yaralanma yok. Yangının kısmi kontrol altında olduğunu ifade edebiliriz. En azından o büyük alevleri şu an göremiyoruz." diye konuştu.