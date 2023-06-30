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Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Marmaray seferleri normale döndü

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#Tuzla#Yangın#Marmaray
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 16:14

İstanbul Tuzla’da Marmaray hattının yakınındaki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Marmaray seferleri 30 dakika boyunca yapılamadı. Yangının kontrol altına alınmasıyla seferler normale döndü. 

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Yangın, saat 15.30 sıralarında İçmeler Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tuzlada geri dönüşüm tesisinde yangın: Marmaray seferleri normale döndü

Geri dönüşüm tesisinin Marmaray hattının yakınında olmasından ötürü seferler durduruldu. İtfaiye ekipleri köpüklü suyla yangına müdahale etti. Marmaray seferleri yaklaşık 30 dakika boyunca yapılamadı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından seferler normale döndü.

Tuzlada geri dönüşüm tesisinde yangın: Marmaray seferleri normale döndü

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#Tuzla#Yangın#Marmaray

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