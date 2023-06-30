Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Marmaray seferleri normale döndü

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Yangın, saat 15.30 sıralarında İçmeler Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Geri dönüşüm tesisinin Marmaray hattının yakınında olmasından ötürü seferler durduruldu. İtfaiye ekipleri köpüklü suyla yangına müdahale etti. Marmaray seferleri yaklaşık 30 dakika boyunca yapılamadı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından seferler normale döndü.