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Tuzla'da feci kaza: Virajı alamayıp duvara çarptı, defalarca takla attı!

#Trafik Kazası#Kaza#Tuzla

Tuzla'da, aşırı hızlıyken virajı alamayıp yoldan çıkan panelvan araç, beton duvara çarparak defalarca takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

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Kaza, dün saat 05.00 sıralarında Evliyaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Samet Karadağ'ın kullandığı 41 AHA 921 plakalı panelvan araç, cadde üzerinde aşırı hızlı ilerlerken virajı alamayarak yoldan çıktı. Araç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü çevreleyen duvara çarparak defalarca takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Tuzlada feci kaza: Virajı alamayıp duvara çarptı, defalarca takla attı

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI 

Araç sürücüsü Mustafa Samet Karadağ, araçta bulunan Murat Karadağ ile Faysal Karadağ ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tuzla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Murat Karadağ, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden Mustafa Samet Karadağ ve Faysal Karadağ'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. 

KAZA ANI KAMERADA 

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede aşırı hızla ilerleyen panelvan aracın, virajı alamayarak yoldan çıktığı ve ardından duvara çarpıp defalarca takla attığı görülüyor. 2 kişinin aracın camından dışarı fırladığı kameraya yansıyor. 

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#Trafik Kazası#Kaza#Tuzla

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