MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTuzla'da dükkan önündeki süpürgeyi böyle çaldı
GeriGündem Tuzla'da dükkan önündeki süpürgeyi böyle çaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 27.11.2020 - 11:27 | Son Güncelleme:

Tuzla'da dükkan önündeki süpürgeyi böyle çaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tuzla'da dükkan önündeki süpürgeyi böyle çaldı
Abone Olgoogle-news

Tuzla'da beyaz eşya satan mağazanın önünde teşhir amaçlı konulan şarjlı süpürgenin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Tuzlada dükkan önündeki süpürgeyi böyle çaldı
Olay, 20 Kasım günü Tuzla'da meydana geldi. Beyaz eşya satan bir mağazanın önünde teşhir amaçlı konulan ürünleri gören bir şüpheli uzun süre mağazanın önünde dolaştıktan sonra kutu içerisindeki şarjlı süpürgeyi çaldı. 2 bin 500 lira değerindeki süpürgenin çalınma anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin mağazanın önünden geçtiği sırada dükkan önündeki ürünlere baktığı, bir süre sonra yine mağazanın önüne gelen şüphelinin kutu içindeki şarjlı süpürgeyi kontrol ettiği, mağazanın önünde tekrar dolaşan şüphelinin daha sonra şarjlı süpürge kutusunu alarak uzaklaştığı görülüyor. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle