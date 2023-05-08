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Tuzla'da boşanma aşamasındaki eşini zorla eve götürmek istedi

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#İSTANBUL#TUZLA#POLİS
Tuzlada boşanma aşamasındaki eşini zorla eve götürmek istedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 10:01

TUZLA'da Serkan C. boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra C.'yi zorla otomobile bindilerek akrabasının evine götürmek istedi. Evin önünde otomobilden inen Zehra C., kaldırımda oturdu. Serkan C. kaldırımda oturan ve eve girmemek için çığlık atan kadını oturduğu yerden kaldırmaya çalıştı. Kadının çığlıklarını duyan mahalleli olaya müdahale etti. Serkan C. gözaltına alındı.

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Olay, geçtiğimiz gün saat 15.00 sıralarında Tuzla Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Zehra C. (23) ile Serkan C. (27) 5 ay önce evlendi. Bir süre önce Zehra C. şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinden boşanmak için dava açtı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Zehra C. ailesinin evine taşındı. Serkan C. ise bugün bir arkadaşıyla birlikte otomobille, doktora gitmek üzere sokakta yürüyen Zehra C.'yi takip etti. Zehra C.'nin önünü kesen Serkan C., boşanma aşamasındaki eşini zorla otomobile bindirdi ve bir akrabasının evine götürmek istedi. Genç kadın otomobille evin önüne geldiğinde araçtan inip kaldırıma oturdu ve eve girmek istemedi. Bu sırada Serkan C. kaldırımda oturan Zehra C.'yi oturduğu yerden kaldırmaya çalıştı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri kadını polis merkezine götürdü. Zehra C., Serkan C.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Serkan C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Serkan C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan kaldırımda oturan Zehra C.'yi, Serkan C.'nin zorla tutarak kaldırmaya çalıştığı, Zehra C.'nin ise çığlık attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Serkan C.'nin Zehra C.nin üzerine yürüdüğü, bu sırada ise çevredekileri araya girdikleri görüldü. (DHA)

 

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#İSTANBUL#TUZLA#POLİS

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