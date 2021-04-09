Tuzla Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Tuzla'nın ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları adres ile ilgili her türlü problemin önüne geçmektedir. Böylece adres bilgilerine de posta kodları ile ulaşım sağlanabilmektedir.

Tuzla Posta Kodu Kaçtır?

İstanbul iline bağlı olan ilçelerden birisi de Tuzla ilçesidir. Tuzla ilçesinin posta kodu 34959 olarak belirlenmiştir. Fakat Tuzlaya bağlı olan her mahallenin posta kodları birbirinden farklı olarak belirtilmektedir. Akfırat, Tepeören, Aydınlı, Aydıntepe, İçmeler, Cami, İstasyon, Postane, Mimarsinan, Şifa, Deri Organize Sanayi, Anadolu, Fatih, Mescit, Orhanlı ve Orta Mahalleleri Tuzla ilçesine bağlı mahallelerdir.

İstanbul'un İlçesi Tuzla'nın Mahallelerinin Posta Kodları

İstanbul'un ilçesi olan Tuzla'nın 18 adet mahallesi bulunmaktadır. Bu mahallelerin posta kodları ie şu şekilde belirlenmiştir:

-Akfırat ve Tepeören Mahallesi: 34959

- Aydınlı Mahallesi: 34953

- Aydıntepe ve İçmeler Mahallesi: 34947

- Cami, İstasyon ve Postane Mahallesi: 34940

- Mimarsinan ve Şifa Mahallesi: 34950

- Anadolu, Deri Organize Sanayi, Fatih, Mescit, Orhanlı ve Orta Mahallesi: 34956

- Evliya Çelebi Mahallesi ve Yayla Mahallesi: 34944

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