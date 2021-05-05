TÜVTÜRK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? TÜVTÜRK çalışma saatleri 2021

TÜVTÜRK ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve TÜVTÜRK ’ün açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz.

TÜVTÜRK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

TÜVTÜRK, hafta içi her günü 08:30 – 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bununla birlikte Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda ise hizmet vermemektedir.

TÜVTÜRK HAFTA SONU AÇIK MI?

Koronavirüs tedbirlerindan muaf olan TÜVTÜRK, hafta içi olduğu gibi hafta sonu Cumartesi günleri de dahil olmak üzere haftanın yedi günü 08.30- 17.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmektedir. TÜVTÜRK Pazar günleri ise kapalıdır.

Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

TÜVTÜRK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Hafta içi: 08.30- 17.30

Hafta sonu: Cumartesi 08.30- 17.30

Hafta sonu: Pazar günleri kapalıdır.

TÜVTÜRK Genel Müdürlüğü, Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak, No: 21 Seba Ofis Bulvar B Blok 34396 Sarıyer /İstanbul adresinde bulunmaktadır. Ayrıca + 90 212 366 99 00 numaralı telefon veya + 90 212 285 06 46 numaralı faks ile de ulaşabilirsiniz

TÜVTÜRK NEDİR?

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları, üç ortaklı bir kurum olup, bu ortaklar Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint'tir. Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olarak uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği periyodik araç muayenesi hizmeti ile trafik ve araç güvenliğine katkı sağlamayı hedefleyen bir kuruluştur.

TÜVTÜRK, 207 sabit, 5 motosiklet, 76 gezici istasyon ve 16 gezici traktör istasyonda görevli 3.500 çalışanı ile Türkiye'nin tamamında hizmet vermektedir. Yılda 8 milyonu aşkın aracın periyodik ve yola uygunluk muayenelerini, 3 milyonu aşkın aracın ise egzoz gazı emisyon ölçümünü gerçekleştirmektedir. Ücretsiz muayene tekrarları ve tespitlerle birlikte muayene sayısı 14 milyona erişmektedir.

Araç Muayene İstasyonlarında verilen hizmetler başlıca; Periyodik Araç Muayenesi, Yola Elverişlilik Muayenesi, Tadilat Sonrası Muayene, Zorunlu Muayene, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü ve Tespit şeklindedir.

.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara