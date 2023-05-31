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Tuvalette bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı

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#Ataşehir#Cinayet Büro#Asayiş Şube Müdürlüğü
Tuvalette bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 20:09

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde iş yerinin tuvaletinde çuval içinde cesedi bulunan kayıp Metin Üreyil cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Metin Üreyil’in cesedi yaklaşık 900 bin lira borç aldığı iddia edilen arkadaşı M.A.İ.’nin işyerinin tuvaletinde bulunduğu ve katil zanlısının başka bir çalışanına çamaşır suyu ve çuval aldırarak kanları temizlediği belirlendi.

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Ataşehir ilçesi Yenisahra Mahallesi’nde oto yıkama işi yapan Metin Üreyil, 27 Mayıs Cumartesi günü sabah çıktığı evine bir daha dönmedi. Üreyil’in yakınları hemen polise gidip Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine kayıp başvurusunda bulundu. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler incelenen kamera görüntülerinden Üreyil’in kaybolduğu gün öğlen saatlerinde dükkanından çıkıp bir araca bindiğini ve uzaklaştığını tespit etti. Yapılan incelemelerde aracın M.A.İ.’ye ait olduğu belirlendi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler şüphelinin Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Deniz Sokak'ta bulunan iş yerinin tuvaletinde çuval içerisinde bir ceset buldu. Kayıp Üreyil’e ait olduğu tespit edilen cesedin başından bir kurşunla öldürülüp çuvala konulduğu belirlendi.

KAN İZLERİNİ TEMİZLEYİP ÇUVALA KOYMUŞLAR

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Kayıp olayının cinayete dönmesinin ardından olayı devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İki şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler ilk olarak şüphelinin iş yerinde çalışan ve aynı zamanda kız arkadaşının da babası olan İhsan A.’yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde; “M.A.İ. Pazar günü sabah beni arayıp dükkanlardan birini devredeceğim temizlememiz lazım. Seni almaya geliyorum, dedi. Bir süre sonra yanıma gelip aldı. Araçla giderken bir yerden bana temizlik malzemesi ve çuval aldırdı. İşyerine gittiğimizde cesedi gördüm. Beni tehdit ettiği için ona yardım etmek zorunda kaldım” dediği iddia edildi.

“MORALİM BOZUK KAFA DAĞITALIM"

Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan Şevket A.’nın ise şüphelinin kaçmasına yardım ettiği öne sürüldü. İfadesinde; “M.A.İ. beni arayıp canım sıkkın biraz kafa dağıtalım gezelim, dedi. Ben de tamam dedim sonra Trabzon’a gittik. Ben ertesi gün döndüm. Olaydan haberim yoktu” dediği öne sürüldü.

900 BİN LİRALIK BORÇ İDDİASI

Cinayet Büro dedektiflerince yapılan çalışmada olayın sebebine dair detaylarda ortaya çıktı. İddiaya göre M.A.İ. ile Metin Üreyil arasında 900 bin liralık alacak verecek meselesi oluğu, olay günü M.A.İ.’nin Üreyil’i alıp işyerine götürdüğü öğrenildi. M.A.İ.’nin burada Üreyil’i öldürdükten bir gün sonra çalışanı İhsan A.’yı yanına çağırıp etrafı temizlettiği ve cesedi çuvala koyup bodrum kattaki tuvalete attıkları tespit edildi.

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2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK OLDU

Konuyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet Büro Ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ederken firari şüpheli M.A.İ. ise her yerde aranıyor.

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#Ataşehir#Cinayet Büro#Asayiş Şube Müdürlüğü

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