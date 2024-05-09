Tutuklu sanıklardan 3’üne ev hapsi... Amasra maden faciasında 43 işçi ölmüştü

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Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 Nisan’da görülen ilk duruşmada, Salih Atmaca da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

SAVCI TAHLİYE İSTEMEDİ

Davanın 7’nci duruşması, dün sabah saatlerinde başladı. Duruşmada müşteki avukatları, bir an önce maden ocağında keşif yapılmasını istedi. Patlamanın yaşandığı bölgenin keşif için açılabilme olasılığının incelenmesiyle ilgili bilirkişi raporları istendi. Savcı, duruşmada mütalaasını açıklayarak, sanıkların mevcut tutukluluk halinin devamını isterken, müşteki avukatları da sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini istedi. Mahkeme heyeti, ‘olası kast ile öldürme’ suçundan tutuklu bulunan Cihat Özdemir, Selçuk Ekmekci, Volkan Soylu ve Mehmet Tural’ın tutukluluk hallerinin devamına, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklu bulunan Şahan Kahraman, Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş’in ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi. Heyet ayrıca keşif raporu ile ilgili Maden Mühendisleri Odası’na görüş sorulmasını kararlaştırdı. Duruşma, 6 Ağustos’a ertelendi.

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Karar sonrası, salonda bulunan ölen işçilerin aileleri tepki gösterdi. Bazı madenci yakınları baygınlık geçirdi. Baygınlık geçirenler mahkeme salonundan çıkarıldı. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da “Bu adaletsizliği kabul etmiyoruz” dedi.

SOMA MADEN FACİASINDA 301 İŞÇİ ÖLMÜŞTÜ

28 KAMU GÖREVLİSİNİN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Manisa Soma’da 13 Mayıs 2014’te meydana gelen maden kazasında 301 madenci hayatını kaybetmişti. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22.5 yıl, İşletme Müdürü Akın Çelik ile maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9’ar ay, maden mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı 22.5 yıl, emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık 10 yıl 10’ar ay, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın 8 yıl 4’er ay, Murat Bodur 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Şirketin patronu Alp Gürkan’ın ve yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç’in de aralarında bulunduğu 36 sanık ise beraat etmişti.

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SADECE 2’Sİ KATILDI

28 kamu görevlisi hakkında açılan davanın ilk duruşması ise dün yapıldı. 28 sanıktan sadece 2’si duruşmaya katılırken, diğerlerinin ise bulundukları yerde talimatla ifadeleri alındı. Mahkeme hâkimi, madenci aileleri ve vekillerinin davaya müdahil olma taleplerinin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Soma davası dosyasının incelenmesinin ardından değerlendirileceğini belirtti. Hâkim, baroların ve sendikaların davaya müdahil olma taleplerini reddedip eksik hususların tamamlanması için duruşmayı 12 Eylül’e erteledi. m Şevket YILMAZ / DHA