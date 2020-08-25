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Çetin AYDIN - Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 25.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tutuklandı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Tutuklandı
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İstanbul Hadımköy’de, kendisine yol vermeyince “Polisim” diyerek çakarlı aracıyla yolunu kestiği kamyonet sürücüsü Dadaş Aras’ı (28) bıçaklayan Muhammed Enes Uysal (20), ‘kara araçlarını alıkoyma, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçlamalarıyla tutuklandı.

Uysal, ifadesinde “Telefonla beni çekmeye başladı. Daha sonra telefonu kapatıp bana saldırdı. Saldırırken bıçak çıkardı. Aramızda boğuşma başladı. O sırada kesildi. Ben bıçaklamadım” dedi. Uysal, minibüsü aldığında üzerinde çakar olduğunu, satışa da daha önce çıkardığını söyledi. Aras’ın aracından alındığını söylediği 30 bin TL konusunda da bilgisi olmadığını, araçtan para almadığını iddia etti. Uysal’a minibüsteki çakardan dolayı da 5 bin TL ceza kesildi. Dadaş Aras ise dün Hürriyet’e “Bıçak bana ait değil. Saldırgan belinden çıkardı. İfadeleri yalan” dedi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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