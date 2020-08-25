Tutuklandı

Uysal, ifadesinde “Telefonla beni çekmeye başladı. Daha sonra telefonu kapatıp bana saldırdı. Saldırırken bıçak çıkardı. Aramızda boğuşma başladı. O sırada kesildi. Ben bıçaklamadım” dedi. Uysal, minibüsü aldığında üzerinde çakar olduğunu, satışa da daha önce çıkardığını söyledi. Aras’ın aracından alındığını söylediği 30 bin TL konusunda da bilgisi olmadığını, araçtan para almadığını iddia etti. Uysal’a minibüsteki çakardan dolayı da 5 bin TL ceza kesildi. Dadaş Aras ise dün Hürriyet’e “Bıçak bana ait değil. Saldırgan belinden çıkardı. İfadeleri yalan” dedi.