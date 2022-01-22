Tutuklama ve kadastroda hâkimlere kıdem şartı

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Kadastro ve sulh ceza hâkimlerinin belirli bir kıdeme sahip hâkimler arasından atanmalarına yönelik Hâkimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) 19 Ocak tarihli ilke kararları, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece İnsan Hakları Eylem Planı’nda (İHEP) yer alan uzmanlaşma ve kişi haklarının korunmasına yönelik iki önemli hedef daha gerçekleştirildi.

ASGARİ 2 YIL

- HSK ilke kararına göre, sulh ceza hâkimleri yargı bölgelerinin iş yoğunluğuna göre belirlenen sürelerle görev yapmış kıdemli hâkimler arasından atanabilecek. Buna göre, ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerdeki sulh ceza hâkimliklerine, birinci bölgede (İstanbul, Ankara gibi) 4 yıl, ikinci bölgede 3 yıl, üçüncü bölgede ise 2 yıl asgari kıdemi bulunan hâkimlerin yetkilendirmeleri yapılacak.

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- İhtisas mahkemeleri olan kadastro mahkemelerinin daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerini yürütebilmesine ilişkin usul ve esaslar da HSK ilke kararıyla belirlendi. Kadastro mahkemelerine atanabilmek için de asgari kıdem şartı öngörüldü. Buna göre, birinci bölgede asgari 4 yıl kıdemi bulunan, diğer yerlerde ise bölgedeki daha kıdemli hâkimlerin kadastro yetkilendirilmeleri yapılabilecek. Kadastro hâkimleri alanlarında en az 4 ay eğitim aldıktan sonra göreve başlayabilecek. İlke kararı hükümleri HSK tarafından yürütülecek.

TAYİN GÜVENCESİ

- HSK’nın ilke kararıyla kadastro mahkemelerinde görev süresi yeniden belirlendi. Hâkimin ileri sürdüğü mazeret talebi dışında tayin edilmeme güvencesi de verilecek. Kadastro hâkimlerine düzenli hizmet içi eğitimler verilecek. Yeni görev yerlerindeki yetkilendirme konusunda da önceki kadastro yetkisi dikkate alınacak ve kadastro hâkimliği imkânlar dahilinde müstakil yetkili olacak.