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Tutuklama talebi reddedildi

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#Nazlı Sinem Erköseoğlu#Can Paksoy#Emre Paksoy
Tutuklama talebi reddedildi
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 07:00

AMERİKA Boston Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu, 26 Eylül 2010 günü Can Paksoy’un Beyoğlu’ndaki evinin havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Can Paksoy ve kardeşi Emre Paksoy cinayet suçlamasıyla yargılandıkları davada delil yetersizliğinden beraat etti.

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Yargıtay 1. Ceza Dairesi geçen günlerde Emre Paksoy’un beraatını onarken, Can Paksoy’un beraatını hukuka aykırı buldu ve yeniden yargılanma kararı verdi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi de karara uyarak yeniden görülecek davanın 31 Ocak 2024’te başlamasına hükmetti.

İTİRAZ EDİLECEK

Mahkemeye başvuran Erköseoğlu ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, cinayet suçlamasıyla müebbet hapisle yargılanacak Can Paksoy’un kaçma ihtimali olduğunu iddia etti ve tutuklanmasını ya da yurtdışına çıkış yasağı konulmasını talep etti. Epözdemir’in talebini değerlendiren mahkeme, tutuklanmaya yönelik bir kararın duruşmada değerlendirilmesine karar verdi. Epözdemir mahkemenin kararına üst mahkemeye başvurarak itiraz etti.

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#Nazlı Sinem Erköseoğlu#Can Paksoy#Emre Paksoy

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