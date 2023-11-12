Tutuklama talebi reddedildi

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Yargıtay 1. Ceza Dairesi geçen günlerde Emre Paksoy’un beraatını onarken, Can Paksoy’un beraatını hukuka aykırı buldu ve yeniden yargılanma kararı verdi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi de karara uyarak yeniden görülecek davanın 31 Ocak 2024’te başlamasına hükmetti.

İTİRAZ EDİLECEK

Mahkemeye başvuran Erköseoğlu ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, cinayet suçlamasıyla müebbet hapisle yargılanacak Can Paksoy’un kaçma ihtimali olduğunu iddia etti ve tutuklanmasını ya da yurtdışına çıkış yasağı konulmasını talep etti. Epözdemir’in talebini değerlendiren mahkeme, tutuklanmaya yönelik bir kararın duruşmada değerlendirilmesine karar verdi. Epözdemir mahkemenin kararına üst mahkemeye başvurarak itiraz etti.