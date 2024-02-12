Tuşlu telefon baskını

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Alınan bilginin ardından araştırma başlatan ekipler cep telefonlarının gizlendiği Beylikdüzü’ndeki adresi belirleyerek fiziki takip başlattı. Bir süre devam eden takibin ardından 6 Şubat’ta adrese operasyon düzenlendi. Adreste bulunan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Cep telefonlarının parçalar halinde getirilerek montajının da yapıldığı adresteki aramada 15 milyon TL değerinde 18 bin 325 adet tuşlu cep telefonu ele geçti.

Tuşlu cep telefonlarına el koyulurken gözaltına alınan kişi, ‘kaçakçılık kanununa muhalefet’ suçundan hakkında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı.