TUSAŞ'tan Kahramanmaraş'a dev yatırım... Uçak, İHA ve helikopter parçaları burada üretilecek

6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş’ın kalkınması ve istihdam sağlanması için Savunma Sanayi Başkanlığı harekete geçti. Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ) Maraş’a fabrika açtı. Uçak ve helikopter parçası üretimi yapılacak tesiste Maraşlılar istihdam edilecek.

Prof. Dr. Haluk Görgün’ün konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Heyecanlıyız, gururluyuz. TUSAŞ’ın öncülük ettiği tesisteyiz. Hatay’da ROKETSAN tesis kuruyor. Malatya'da kart üretim tesisi olacak. Adıyaman'da ortaklaşa şirketlerimizin kurduğu bir tesis olacak. Burada gördüğünüz parça dünyanın önde gelen bir firması için üretiliyor. Son kontrolleri sonrası Ankara’da paketlenecek ve yurt dışına teslim edilecek. Depremzedeleri istihdam için planladık. Oryantasyon işlemlerini Ankara'da sağladık. Hem tecrübeli arkadaşlarımız hem depremzede arkadaşlarımız çalışacak. 50'nin üzerinde uçak yapısal parçası üretiliyor burada. Uçak firmasının ihtiyaç duyduğu parçalar.

Havacılık sektöründe ihtiyaç duyduğumuz tüm platformalar için parçalar bunlar. Helikopterlerimiz, insansız hava araçlarımız, KAAN’ımız var. HÜRJET’imiz var bunların da yapısal parçalarını önemli bir kısmı bu tesiste üretilecek.

Kalite işçiliğe verilen hassasiyet üst seviyede. Dünyada da yapısal üretimde var olan kabiliyetlerimizi artırmak beraber çalışmak isteyen firmalar var. İhtiyaç duydukları parçaları burada üreteceğiz. Depremzedeler ve bölgesel olarak yüksek teknoloji ile bölge insanının katkı sağlayacağı üretim alanını.

İLK UÇUŞ MİHENKTİ

KAAN için ihtiyaç duyulduğunda bura da sorumluluk verilecek. Testlerin yapılabileceği donanımlar var. Hep beraber motive olduğumuz gündü. İlk uçuşun yapılması mihenkti. Farklı uçuş profillerinde devam edecek. Seri üretime getiriliyor olacak. 2028’de hedefimiz Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim etmek.

Cumhurbaşkanımız, ihtiyacımız olan her türlü imkanı önümüze sunuyor. Pilotumuzla uçuş sonrası konuştum, ‘Şu an en önemli olan seninle şu an burada konuşuyor olabilmemiz. Sağ salim kalktın uçakla birlikte indin.’ dedim.

Fabrika çalışanlarından bir işçi ise yaşadığı duyguları aktarırken, ‘Burası ekmek kapımız oldu. Çok mutluyuz.’ ifadelerini kullandı.