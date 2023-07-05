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TUSAŞ, Airbus için gövde üretti

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#TUSAŞ#Airbus#Gövde
TUSAŞ, Airbus için gövde üretti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 19:11

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), dünyaca ünlü Avrupalı havacılık şirketi Airbus'un A320 ailesi için ürettiği 'Sec18/19' gövde kısmını törenle tanıttı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ, yerli ve milli imkankarla ürettiği özgün ürünlerinin yanı sıra, uluslararası düzeyde imzaladığı anlaşmalar kapsamında da çalışmalarını sürdürüyor. Airbus ile yapılan iş birliği kapsamında, şirketin en çok bilinen modellerinden Airbus A320 için üretilen Sec18/19 gövde kısmı, TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde yapılan törenle tanıtıldı. Törende konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Kendi ürettiğimiz özgün ürünlerin yanı sıra yeni iş paketleri ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda Airbus ile uzun süredir devam eden iş birliğimiz çerçevesinde ürettiğimiz parçayı tesislerimizde tanıtmanın gururu içerisindeyiz. Hızlı gelişen ve anlık müdahale gerektiren durumlarda doğru kararlar alarak üretimini zamanında gerçekleştiren çalışma arkadaşlarıma üstün gayretleri için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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#TUSAŞ#Airbus#Gövde

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