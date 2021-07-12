TUS başvuruları ne zaman? ÖSYM'den duyuru bekleniyor

TUS başvurusu, 13 Temmuz 2021 tarihinde resmen başlıyor. Tıpta Uzmanlık Sınavı ile kariyerlerini bir alanda devam ettirmek isteyen doktorlar, bir süredir sınav için hazırlıklarını gerçekleştiriyordu. İşte, TUS başvurusu hakkında bazı bilgiler

TUS BAŞVURUSU BAŞLIYOR

TUS 2. Dönem başvurusu, 13 Temmuz 2021 tarihinde ÖSYM'nin AİS ekranından alınacak. Sınavın başvuru kılavuzu 13 Temmuz tarihinde yayımlanacak. Başvurular 29 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Sınav sonuçları ise 30 Eylül tarihinde açıklanacak.

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