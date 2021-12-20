Türksat 5B uzayda! Erdoğan’dan Elon Musk ve SpaceX’e tebrik

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TÜRKSAT 5B uydusu Florida’daki Cape Canaveral Üssü’nden dün saat 06.58’de uzaya gönderildi. Uydu, SpaceX’in, Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiği video mesajda özetle şunları söyledi:

“Türkiye ve Türk milleti adına bir gurur anına daha şahit olmanın heyecanını yaşıyoruz. Biliyorsunuz ocakta Türksat 5A’yı Falcon 9 roketiyle fırlatmış, haziran ayında da hizmete alma törenini gerçekleştirmiştik. Bugün de ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B’yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine SpaceX firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın (Elon) Musk’ı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerinin şantajına ve baskısına boyun eğmediği için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

DAHA GÜÇLÜ İNTERNET

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Türksat 5B uydumuz, 42 derece doğu yörüngesinde hizmet veren ve televizyon yayıncılığının yükünü taşıyan Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına yedeklik yapacaktır. Ayrıca Türksat 5B’nin devreye girmesiyle veri iletim hızı ve kapasitesi 15 kattan fazla artacaktır. Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere, kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsama alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu internet hizmeti verilebilecektir.

UZAYDA ORTAKLIĞA DEVAM

Uydumuz 35 yıldan fazla manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge kullanım haklarının korunmasını sağlayacaktır. İletişim kapasitemizi daha da güçlendirecek Türksat 5B uydumuzun ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. SpaceX firmasıyla uzay çalışmaları alanında yürüttüğümüz başarılı ortak çalışmalarımızın artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bizlere bu gururu yaşatan herkese şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.”

TWİTTER’DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter’daki sosyal medya hesabından da “Uzaydaki sekizinci aktif uydumuz olan TURKSAT 5B, 42 derece doğu yörüngesinde ülkemize 35 yıl boyunca hizmet etmek üzere uzay yolculuğuna başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun” paylaşımını yaptı.

35 YIL İLETİŞİMİN HİZMETİNDE

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TÜRKSAT 5B, Türkiye’nin uydu veri iletişim kapasitesini 15 kattan fazla arttıracak. Sabit sınıf uydulara oranla 20 kat daha fazla verimliliğe sahip. Uydunun 35 yılın üzerinde manevra ömrü var. Uyduyla birlikte ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda “yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanlar” da uzayda yerini alacak. Yerli imkânlarla üretilen Türksat 6A uydusu ise 2023’te uzayda yerini alacak.

UZAY İSTASYONUNA KADAR GİDEN BİR YOL









Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılması nedeniyle Türksat Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törene katıldı. Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TEKNOFEST gençliği olarak adlandırdığı gençliğin ilkokuldan itibaren teknolojiyle iç içe olan gençlik olduğunu belirterek, “Gençler geliyor, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, Uzay Ajansımız aynı şekilde. Aya sert iniş sonrasında yumuşak iniş derken aslında uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var. Bu anlamda geleceğimiz güzel görünüyor. Kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz” diye konuştu.

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'20 YIL ÖNCE HAYAL EDİLEMEYEN İŞLERDİ'

Bakan Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B’nin Türkiye’nin 8’inci uydusu olduğunu belirterek “İnşallah 6A ile 9’uncu uydumuz olacak. 20 yıl önce hayal edilemeyen işlerdi bunlar. Bunları söylediğiniz zaman garip garip bakıyorlardı. Şimdi bize ‘Diğer uyduyu ne zaman atıyorsunuz?’ soruları gelmeye başladı. Bunlar ülkemizin geldiği konumu gösteren veriler aslında” dedi.