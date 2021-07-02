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Gündem
Nursima ÖZONUR/ DHA
Haber Giriş: 02.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Turkovac'ta hedef eylül

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‘Turkovac'ta hedef eylül

Türkiye’nin COVID-19’a karşı geliştirdiği ilk yerli aşısı ‘Turkovac’ta Faz-3 çalışması 22 Haziran’da başladı.

Aşı TÜSEB tarafından desteklenen, Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin yürütücülüğünde geliştirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adını 'Turkovac' olarak duyurduğu inaktif aşının Faz-3 çalışmasında 40 bin 800 gönüllü aşılanacak. Turkovac'ın, sonbahar öncesi yaygın bağışıklamada kullanılması hedefleniyor. 

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