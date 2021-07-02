Nursima ÖZONUR/ DHA
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‘Turkovac'ta hedef eylül
Türkiye’nin COVID-19’a karşı geliştirdiği ilk yerli aşısı ‘Turkovac’ta Faz-3 çalışması 22 Haziran’da başladı.
Aşı TÜSEB tarafından desteklenen, Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin yürütücülüğünde geliştirildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adını 'Turkovac' olarak duyurduğu inaktif aşının Faz-3 çalışmasında 40 bin 800 gönüllü aşılanacak. Turkovac'ın, sonbahar öncesi yaygın bağışıklamada kullanılması hedefleniyor.