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Turkovac aşısı vurulanlarda yan etki yok

#Koronavirüs#Turkovac#Aşı

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, yerli korona virüs aşısı Turkovac uygulanan vatandaşlardan olumsuz hiçbir dönüşün olmadığını söyledi.

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Kayseri'de yerli korona virüs aşısı Turkovac'a yoğun ilgi olduğunu söyleyen Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, aşı uygulanan vatandaşlardan da aşıyla geri dönüşlerde olumsuz hiçbir yanıt almadıklarını söyledi. Toker, "Turkovac başvuruları Kayseri’de gerçekten güzel sayılarda. Diğer aşılarla başa baş, özellikle inaktif aşılar içerisinde tercih edilen aşımız Turkovac’tır. Kayseri’nin geliştirdiği aşı olduğu için vatandaşlarımız aşısına sahip çıkıyor. Bu süreçte aşıyla ilgili yan etkiler, geri dönüşlerde olumsuz hiç yanıt almadık. Aşısını olan kişilerin koruyuculuk ve hastalık geçirme durumu da şuan için diğer aşılarla benzer şekilde iyi gidiyor. Ayrıca bu hafta itibariyle 16-18 yaş grubuna da uygulanmaya başlandı. Bu yaş grubundan da talepler fazla. Özellikle biz aşı polikliniklerinde randevu sistemiyle çalışmaya çalışıyoruz ama özellikle Turkovac için randevu fazla verilemediği için randevu bulunamayan durumlar olabiliyor. O noktada da kişiler aşı birimimize uygun saatte başvurup randevuları olmasa dahi aşılarını olabilirler" ifadelerini kullandı.

"Hastanede aşısızlarla çok ciddi bir yatış oranımız mevcut" diyen Ayşin Kılınç Toker, "Pandeminin bitmek bilmeyen süreci devam ediyor. Bunu daha önce de belirtmiştik. Aşılılar için aslında her şey çok güzel geçiyor. Hastalık olsa bile olma ihtimalide azaldığı için iyi geçiriyorlar. Evlerinde, herhangi bir hastane yatışı olmadan aşılılar hastalıklarını geçiriyorlar. Ancak halen hastanede aşısızlarla çok ciddi bir yatış oranımız mevcut. Akciğer tutulumları, uzun vadede nefes problemleri, oksijen ihtiyaçları ve eve oksijen tüpü gönderme durumumuz oluyor. 2 senenin sonunda gerçekten hiç aşılanmamış vatandaşlarımız hastalığı geçirdiklerinde bugüne kadar aşı olmadıklarına çok pişman oluyorlar. O yüzden en önemli silahımız aşıyı özellikle yaz ayları gelmeden olmamız gerekiyor" diye konuştu.

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#Koronavirüs#Turkovac#Aşı

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