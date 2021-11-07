Türkkan’a tepki büyüyor... Şehit yakınları istifaya çağırdı

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15 Temmuz Derneği, Bingöl’de şehit ağabeyi Tahir Gümren’e küfür eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ı partisinin İstanbul İl Başkanlığı önünde protesto etti. Dernek üyeleri, “Ha dağdaki Karayılan, ha Meclis’teki Lütfü Türkkan” yazılı pankart açtı. Basın açıklamasını okuyan 15 Temmuz Gazisi ve 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Çil, şu çağrıyı yaptı:

ÖZRÜNÜ KABUL ETMİYORUZ

“Türkkan, daha 17 yaşındayken PKK’nın attığı havanla şehit edilen İsa Gümren’in ağabeyine, ailesine saygısızlığın en büyüğünü yapmıştır. Kınıyoruz. Bir şehit ağabeyinin feryadına küfürle karşılık vermiştir. Suçluyoruz. İçi böyle kötülükle dolu birisinin değil vekilliğinden, insanlığından şüphe duyuyoruz. Şehit yakınları ve gaziler olarak buradan ilan ediyoruz, Türkkan’ın bu saatten sonra edeceği özrü de milletin vekilliği makamını işgalini de kabul etmiyoruz. İYİ Parti’yi bu şahsı disipline sevk ederek ihraç etmeye davet ediyoruz.”

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ONU MECLİS’TE İSTEMİYORUZ

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık da, “Şehit kanlarıyla kurulan Gazi Meclis’te, teröre destek verenler ile şehit ailelerine ve gazilerine hakaret eden hiçbir parti ve milletvekili istemiyoruz” açıklamasında bulundu. Türkkan’a 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Zeki Kılınç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şube Başkanı Ayhan Metin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Diyarbakır’da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın da tepki gösterdi.

SİYASİLERDEN TEPKİ YAĞDI: CEVABI MİLLET VERECEK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: TBMM’de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir vekilin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan, vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bir muhalefet milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Hele ki kanlarıyla bu toprakları sulamış şehitlerimizin emanetine asla. Aziz milletimiz bu çarpık zihniyete layık olduğu cevabı en net şekilde verecektir.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Lütfü Türkkan kendine yakışanı yapıyor. Eğer mensubu olduğu parti bu seviyeyi kabul edebiliyorsa kendi bilecekleri iş. Ama bu seviyeyi Türk siyaseti de Yüce Meclis de hak etmiyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Bir TBMM üyesinin vatandaşımıza karşı sergilediği çirkinliği şiddetle kınıyorum. Milleti temsil gibi şerefli bir vazifeyle asla bağdaşmayacak bu davranış için vatandaşımızdan samimi bir özür dilemek ve bu işin siyasi gereğini yapmak mesuliyeti hâlâ karşılanmamıştır.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın dedik, baş köşeye oturttunuz. O ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazi Meclisimizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yapılan iş yanlış olmuş. Olmamalı. Özür de dilemiş.

ÖZÜR DİLEDİ AMA... GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ GÖREVİNDEN ALINDI

Sosyal medyada paylaştığı bir video ile özür dileyen Lütfü Türkkan özetle şunları söyledi: “Bingöl’de daha önce Sayın Akşener’e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfreden bir vatandaş birtakım lafları söylemeye devam etti. Ben de onu kalabalıktan uzaklaştırmak isterken ciddi küfürlere maruz kaldım, birkaç defa ikaz ettim. O sinir gerginliği, sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım, hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Hiç doğru olmayan, bana da yakışmayan ifadeler. Başta bütün milletimizden, bir kadın olması hasebiyle Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere bütün kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımızdan özür diliyorum. ”

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Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise, Türkkan’la ilgili Genel Başkan Meral Akşener devreye girdi. Akşener dün Türkkan’ı Grup Başkanvekilliği görevinden aldı. Türkkan’ın dün düzenleyeceği basın toplantısı da iptal edilmişti. Pazartesi yapılacak seçimle yeni Grup Başkanvekili belirlenecek. İl Başkanlıklarına gönderilen genelgeyle de tüm partililerin olayı amasız, fakatsız şiddetle kınadıklarının belirtilmesi istendi.

O ŞEHİDİN ANNESİ: ‘SABAHA KADAR UYUYAMADIM’

Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren'in annesi Telli Gümren, "Kaç yıl oldu hâlâ içimiz yanıyor. Tahir'e yapılanlardan o kadar çok üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım" dedi. Bingöl’e bağlı Gözer köyünde yaşayan 10 çocuk annesi Telli Gümren, 1997 yılında yaylada hayvan otlattığı sırada terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu kaybettiği evladı İsa'nın mezarını ziyaret etti, dua okudu. Gümren, Zazaca yaptığı açıklamada, "Oğlum yaylaya gitti, orada bomba patladı, bedeni parça parça oldu. Tahir kardeşinden dolayı üzgündü, bir şeyler söylemiş, kalkmışlar hakaret etmişler. Sebep? Şehit ailelerinin tepkisini sabırla dinlemeleri lazım, hakaret ederek değil" diye konuştu. Tahir Gümren’in Adana’da yaşayan abisi Ahmet Gümren de kardeşler olarak pazartesi günü ayrı ayrı daca açacaklarını açıkladı.◊ AA