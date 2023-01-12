Türkkan ve Başarır için hazırlık komisyonu

Haberin Devamı

CHP ve İYİ Partili üyeler, siyasi gündem oluşturmak amacıyla bazı dosyaların özellikle seçildiği gerekçesiyle karma komisyonun dünkü toplantısını boykot etti. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, “Kamuoyunun yoğun tepkisine konu olan, yasama organının saygınlığına zarar verebilecek mahiyetteki iddiaların komisyonumuzca incelenmesi, parlamentonun itibarının korunabilmesi açısından önemlidir” dedi.

SUÇLAMALAR

İYİ Partili Türkkan hakkındaki fezlekede, 5 Kasım 2021’de Bingöl’de kendisini eleştiren şehit ağabeyine yönelik eylemi ve küfürlü ifadeleri nedeniyle “Kasten yaralama ve alenen hakaret” suçlamasıyla yargılanması talep edildi. CHP’li Başarır hakkındaki fezlekede ise 27 Ekim 2022’de Yalova’da mahkemedeki davranışları nedeniyle “Kamu görevlisine görevinden dolayı alanen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamaları yöneltildi.