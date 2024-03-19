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Akşener, vatandaş ve esnafın taleplerini dinledi, belediye başkan adayları için destek istedi. Beşikdüzü ilçe merkezinde toplanan halka seslenen Akşener, Millet İttifakı’na, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne karşı muhalefetin gücünü artırmak üzere katıldıklarını belirterek, şunları söyledi: “Bu ucube sistemin getirdiği ittifak sistemine mecbur kaldığımız için, muhalefet edenlerin güç kazanabilmesi için, bu ittifak işlerinin birisine dahil olduk. Allah’ım şahittir ki, ‘Bize İYİ Parti mi, Türkiye mi?’ dendiğinde Türkiye’yi tercih ettik. Sonuç itibarıyla İstanbul ve Ankara kazanıldı. Sayın Erdoğan dedi ki, ‘İstanbul’u alan Türkiye’yi alır.’ Sonrasında 2023 seçimlerine giderken sözümüzü duyuramadık. O, onu dedi; bu bunu dedi; söylemlerinden yorulduk. Sonra İç Anadolu Mansur Bey’i istedi, Ege ve Marmara sizler Ekrem İmamoğlu’nu istedi, derken bunlar aday olmadı ve sonuç itibarıyla bu sistemi değiştiremedik. Bu sistem, yamuk bir sistem.”